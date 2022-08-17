حياة كريمة فى مطروح.. خطة المحافظة لتطوير 27 قرية و7 مناطق

جدة - نرمين السيد - بحث خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، كافة الخطط والمشروعات المقترحة للتنفيذ بالمرحلة الثانية والتى تشمل 27 قرية و7 مناطق.





ووجه محافظ مطروح رسالة شكر باسم مواطنى المحافظة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة حياة كريمة، ورعايته الكاملة لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية؛ لتحقيق حياة كريمة لأهالينا وإحداث طفرة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، وكذلك الشكر لوزارة التنمية المحلية على تعاونها الدائم مع المحافظة وجهود الوحدة المركزية للمبادرة فى مراجعة كافة الخطط والمشروعات المقترحة للتنفيذ وحرصهم على عقد تلك الجلسات على مدار 3 أيام؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية لتلك القرى فى كافة القطاعات.

بدوره، قال حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إن الاجتماع شهد مراجعة خطط المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بالمحافظة مع ممثلى مراكز برانى والنجيلة والسلوم، وبحضور ممثلى وحدة حياة كريمة بكل مركز، ورؤساء القرى المستهدفة، وممثلى المديريات المختلفة، وممثلى لجان المشاركة المجتمعية بالقرى والمناطق المرشحة بالمراكز الثلاثة.