الجمعة.. أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج «الحق المبين» على قناة dmc

جدة - نرمين السيد - تبدأ قناة دى إم سى "dmc" إذاعة أولى حلقات الموسم الثانى من البرنامج الأسبوعى "الحق المبين" يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، والذى يقدمه الإعلامى أحمد الدرينى، ويحاور خلاله الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.





ويواصل برنامج "الحق المبين" خلال موسمه الثانى، معركته الفقهية مع "التطرف"، والاشتباك معه شريعياً، ويجيب على الأسئلة الشائكة: كيف ولّد العدوان على الشريعة "الإرهاب"؟ وكيف أنتجت الأفكار المتطرفة "الإلحاد"؟ من خلال تحليل للظواهر وتفكيك للمناهج ووضع "الإرهاب" و"الإلحاد" معاً فى ميزان العلم.

يذكر أن الموسم الأول من برنامج "الحق المبين"، شهد معارك فقهية وشريعية ساخنة مع التيارات المتطرفة ورموزها، بعد أن اقتحم عقر أفكارها، من "تكفير" و"جاهلية" و"الفرقة الناجية"، وإدخال الفروع فى الأصول، وردها للقرآن والسنة، وكشف كذب تلك الادعاءات وفساد استدلالها من نصوص الشريعة.

وانفرد البرنامج، خلال الموسم الأول، بوثيقة مكتوبة بخط يد أحد كبار قادة الإخوان الأوائل، يروى خلالها شهادة خطيرة عن "حسن البنا" مؤسس جماعة الإخوان، وتفاصيل لقائه بشخصية بريطانية فى غاية الخطورة.

فكرة البرنامج خرجت من رحم كتاب "الحق المبين"، والذى ألّفه الدكتور أسامة الأزهرى، قبل ما يقرب من ٧ سنوات، ويُجرى خلاله اشتباكاً فقهياً محضاً مع الأفكار المتطرفة للإسلام السياسى من "حاكمية" و"تكفير" و"طلب حكم" و"جواز استباحة وقتل"، والتى ظل الإسلام السياسى من الإخوان إلى داعش، يمارسها على مدار عقود دون أن تلقى رادعاً فقهياً وعلمياً ودينياً متيناً.