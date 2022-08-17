الأهلى يتعادل مع ايسترن كومبانى فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:30 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

سدد محمد محمود تصويبة من داخل منطقة جزاء ايسترن كومباني في الدقيقة الثامنة ولكن أبعدها الدفاع، كما سدد فراس بن عيفية تصويبة قوية في الدقيقة 12 ولكن مرت أعلى عارضة علي لطفي، فيما لعب حسام حسن مقصية في الدقيقة 15 ولكن مرتت بجوار القائم الأيمن لمرمى ايسترن.

ولعب حسام حسن رأسية في الدقيقة 19 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليمنى ولكن أمسك بها عمرو حسام حارس مرمى ايسترن، وهدد زياد طارق مرمى ايسترن كومباني في الدقيقة 30 بتصويبة جيدة ولكن مرت أعلى عارضة مرمى عمرو حسام.

وصوب زياد طارق تصويبة رائعة جديدة في الدقيقة 32 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ايسترن، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏علي لطفي في حراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدفاع، وكريم فؤاد ومحمد فخري ومحمد أشرف وميدو نبيل في الوسط، ومحمد محمود وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وصلاح محسن ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر وأحمد سيد عبد النبي ومحمد نصير.

فيم جاء تشكيل ايسترن كومباني كالتالي: عمرو حسام في حراسة المرمى، ومحمد صالح، أحمد عبد الموجود "جودة"، صابر الشيمى، كمال عبد الواحد في الدفاع، ومحمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، أحمد حمزاوى في الوسط ، وفراس بن عيفية، محمد الطرابلسى، عماد ميهوب في الهجوم.