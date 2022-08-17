وزيرة البيئة: COP27 سيحدث نقلة فى ملف رفع الوعى بقضية التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة البيئة وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التى تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضى الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التى تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن كل الدول التى استضافت مؤتمر المناخ من المكسيك والمغرب وجنوب أفريقيا وغيرهم، شهدت عملية تحول ورفع وعى بقضية التغيرات المناخية.

وقالت فؤاد إن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا فى ظل ما سيشهده من القضايا التى سيتم معالجتها والتكنولوجيات التى سيتم عرضها فى كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتى تم تنفيذها على ارض الواقع.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، منها المياه، والزراعة، والطاقة، والنقل، والبترول، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقييمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول فى مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير فى تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن فى عام 2022 أصبح الأمن الغذائى والمائى قضية هامة، وجزء أساسى من المشاكل البيئية، وبالتالى تستطيع مصر أن تعطى نموذجا للدول النامية فى هذا الشان، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.

وتحدثت وزيرة البيئة عن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات المحددة وطنيا، مؤكدة أنه كان من الضرورى ربط خطة المساهمات الوطنية بخطة طموحة، حتى تكون مصر قدوة ونموذج للعالم خلال مؤتمر المناخ، حيث تضمنت خطة خفض الانبعاثات أهدافا كمية محددة فى ثلاث قطاعات قطاع الكهرباء والقطاع البترولى والنقل.

وتابعت فؤاد أن الدولة سعت إلى رفع الطموح لزيادة الخفض لعرض ذلك على المجتمع الدولى من أجل توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لكل خطوة من الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن من دولة رئيس الوزراء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون القائم بين الوزارات استعدادا لاستضافة المؤتمر، موضحة أن وزير الخارجية يمثل رئيس المؤتمر، كما يمثل وزير البيئة المنسق الوزارى للمؤتمر ومبعوث المناخ، وأنها معنية بالتنسيق بين كافة الوزارات على المستوين اللوجستى والفنى لكافة الأمور الخاصة بالمؤتمر، ومبعوث المؤتمر والمنوط بتأكيد الرسائل الخاصة بالدولة رئيس المؤتمر، والتأكيد على الموضوعات الفنية.

وأفادت وزيرة البيئة أن لدينا تجارب كثيرة حول التفاعل مع المجتمع المدنى فى المحافظات، مشيرة إلى أن المنطقة الخضراء بالمؤتمر تم فتحها لهذه الفئة ممن لديهم أفكار ومشاريع ابتكارية، ويتم العمل خلال الفترة الحالية على عدد من الموضوعات لعرضها بالمؤتمر وتشمل التشجير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية، وفكرة تغير المناخ وتأثيره على الشواطئ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتنمية القدرات البشرية، حيث قامت بمساعدة الكثير من الشباب فى تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم، كما يتم إلقاء الضوء على أى حدث يساهم فى خدمة البيئة كشاب يقطع مسافة كبيرة بدراجته للمساهمة فى إبراز أهمية النقل النظيف المستدام فى الحفاظ على البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك جلسة مخصصة لإفريقيا خلال الأيام غير الرسمية لمناقشة موضوعات التكيف، التخفيف، وتدوير المخلفات والوصول بنسبة تدوير لـ50%من المخلفات بحلول عام 2050، كما سيتم إلقاء الضوء على مبادرة التكيف الخاصة بإفريقيا والتى أطلقها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر باريس بهدف الحصول على التمويل اللازم.