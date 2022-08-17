وزيرا الخارجية والهجرة يبحثان التعاون لتحقيق أكبر فائدة للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون فى كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.





وأكدت السفيرة سها جندى، وفقا لبيان لوزارة الهجرة، حرصها على أن يكون أول لقاء رسمى لها مع وزير الخارجية، معربة عن اعتزازها بأنها أحد أبناء وزارة الخارجية، والتى اكتسبت خلال فترة عملها بها خبرات كبيرة مما أهلها لترشيحها لتولى منصب وزيرة الهجرة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرصها على التشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

واستعرضت الوزيرة سها جندى، خلال اللقاء، أبرز الملفات المستقبلية لعمل وزارة الهجرة والبرامج المتطورة الموجهة لصالح المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية عمل حديثة تراعى البعد الاجتماعى والسياسى والثقافى والاقتصادى لمواطنينا بالخارج، بهدف دعم علاقة أبناء الوطن فى الخارج ببلدهم الأم.