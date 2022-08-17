الإعلان عن الضوابط المنظمة للتقدم لمنح الجامعات الخاصة فى مطروح

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأربعاء، الضوابط والشروط المنظمة للمتقدمين للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة للعام الجامعى 2022 /2023

وأوضح المحافظ، حسب بيان، أنه يجب توافر الشروط التالية فى المتقدم للحصول على المنحة، أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح وحاصل على الشهادة الثانوية من مطروح، وبالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الإعدادية والثانوية منها، وأن يكون الطالب من أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح، وأن يكون حاصل على الشهادة الثانوية للعام الدراسى الحالى 2021/2022، الحصول على نسبة 83 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم، و70 % لطلبة علمى رياضيات وأدبى، وأن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعى، هندسة)، أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات، إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات.

وأكد شعيب أن المعيار الأساسى والتفاضل بين الطلاب هو المجموع، ويتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجيا، وحال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلة للكلية، علما بأنه فى حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط، لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

وحال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناء على رغبته، يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة فى هذا الشأن، وليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حال ورود منح مجانيـة،وفيما يخص الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم، وحال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح وأبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم إعتذار عنها، وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونيا برسالة على هاتف رقم (01018999149 ).

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المنح التى ترد إلى محافظة مطروح تباعا على الموقع الرسمى للمحافظة، والتقدم للحصول على المنح مجانا دون أى رسوم، ويتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع عليها وتقديم بيان نجاح مختوم بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة وتقديم الشهادة الإعدادية لغير مواليد مطروح وصورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعد لذلك، ويتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من يوم السبت القادم الموافق 20 أغسطس وحتى الخميس الموافق 25 أغسطس الجارى، ويمكن النظر فى فتح باب التقدم مدة أخرى حال الاحتياج لذلك، ويتم تقديم التظلمات بطلب رسمى باسم سكرتير عام محافظة مطروح، بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.