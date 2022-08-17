البابا تواضروس: الشعب المصرى أظهر معدنه الأصيل خلال أزمة كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن معدن الشعب المصرى الأصيل ظهر خلال أزمة كنيسة أبو سيفين، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى احتواء هذه الأزمة من مسئولين وأجهزة تنفيذية مواطنين، وكذلك كل من ساند فى تخفيف وقع تلك الأزمة، ومشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان أول من عزى فى الضحايا، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.





جاء ذلك خلال خلال العظة الأسبوعية التى ألقاها اليوم الأربعاء، من كنيسة التجلى مركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون،

وقدم البابا تواضروس الثانى، تعازى الكنيسة إلى أسرة الأب الكاهن الذى تنيح - خلال الحريق الذى نشب بكنيسة أبو سيفين بالجيزة - مشيرًا إلى أنه كان كاهنًا محبوبًا لآخر وقت فى حياته، ونعزى شعب الكنيسة فى أبنائها، منوها بأن أن رؤساء الكنائس حول العالم والجاليات المسيحية والمسلمة بمختلف الدول صلت من أجل الجميع، إضافة تلقى التعازى من كل المسئولين فى مصر وسفرائها فى الداخل والخارج.

وأوضح أنه خرج بعد أسبوع من عزل الاشتباه بفيروس كورنا بعد سلبية نتائج الفحوصات، ليلتقى بشعب الكنيسة خلال عظة اليوم، ومن المقرر أن يلتقى خلال أيام قليلة مع أسر ضحايا فى حادث كنيسة أبو سيفين.

ونوه البابا تواضروس الثانى إلى أنه بالنسبة لكنيسة الأنبا بيشوى فى المنيا أن تحقيقات النيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية تبين من تفريغ الكاميرات اتضح أن طفلين كانا يلهوان بالقرب من المذبح، وأن النيران قضت على الكنيسة، محذرًا الجميع بعدم تصديق الشائعات والانسياق وراء ما يذاع أو يقال من محطات أو قنوات أو مواقع مغرضة، تستهدف الوقيعة والتشكيك وبث حالة من اليأس.

وأكد البابا تواضروس أن كافة أجهزة الدولة عملت بكل جدية وشفافية وسرعة فى حادث كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة، وانتهت فى أقل من 24 ساعة، ونشكر الله أنه لا يوجد أى إصابات، مشيرًا إلى أنه التقى الأنبا فام أسقف الإيبارشية وسيتم إعادة الكنيسة إلى ما كانت عليه وربما أفضل.

وفى سياق متصل، قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه يصلى من أجل هشام أمنة وزير التنمية المحلية الجديد، متمنيًا سلامته وتماثله للشفاء عقب الحادث الذى تعرض له.