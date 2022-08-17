تكليف الدكتورة غادة فاروق للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - والدكتورة غادة فاروق حسن هى أستاذ ورئيس قسم التصميم والتخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وحصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989 بمرتبة الشرف الأولى - كلية الهندسة - جامعة عين شمس وماجستير التصميم الحضرى عام 1994 ثم بعثة جمع مادة علمية عام 1999 للحصول على درجة الدكتوراة - جامعة بيركلى- كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية دكتوراة الفلسفة فى التخطيط العمرانى عام 2000 فى مجال التحكم البيئى والتخطيط، كما تدرجت فى العديد من المناصب وصولا إلى قيامها بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحالى فقد بدأت رحلتها الاكاديمية معيدة بقسم التخطيط العمرانى بكلية الهندسة مدرس مساعد بقسم التخطيط العمرانى ثم مدرس بقسم التخطيط إلى أن وصلت لرئاسة قسم التصميم والتخطيط العمرانى فى الفترة من 2018 وحتى الآن.

كما تقلدت العديد من المناصب ومنها أمين وعضو اللجنة الدائمة لترقيات لدرجة الأستاذ والأستاذ المساعد فى مجال العمارة والتخطيط والتابعة للمجلس الأعلى ومدير برنامج عمارة الإسكان والتنمية العمرانية للجامعات.

كما تقلدت منصب رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة الفرنسية بمصر، كما تم انتدابها للعمل مدير عام المكتب الفنى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.