السويس تدشن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ السويس عبدالمجيد صقر، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير يأتى أهمها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.





جاء ذلك خلال إعلان محافظة السويس تدشين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة المصرية فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والهادفة إلى التأكيد على جهود الدولة للتعامل مع البيئة وتغير المناخ تحقيقا لرؤية مصر 2030 تفعيلا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (2738) لسنة 2022 بشأن الإطار التنظيمى للمبادرة. وأوضح المحافظ أن محافظة السويس ستتلقى اعتبارا من بداية الأسبوع القادم المشروعات المشاركة بالمبادرة من خلال الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل وتلقى المشروعات والذى سيحتوى على شرح مفصل للمبادرة وضوابط المشاركة والجهات المشرفة عليها؛ حيث تستهدف المبادرة (6) فئات وهى ( المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة). وستقوم اللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة المحافظ بفحص المشروعات المتقدمة من محافظة السويس لاختيار أفضل مشروع بكل فئة بإجمالى 6 مشاريع فائزة على مستوى المحافظة؛ يتم إحالتها إلى اللجنة المركزية لتكون متاحة للعرض خلال المؤتمر الموسع المنعقد خلال شهر سبتمبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية وإقليمية وعالمية؛ كما سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات المؤتمر المنعقد فى أكتوبر 2022 بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

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