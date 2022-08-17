إزالة 86 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إزالة 86 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم الأربعاء، على مواصلة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ 20 للإزالات والتى بدأت المرحلة الأولى منها يوم السبت، الماضى 13 أغسطس، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأضاف أنه يتابع حملات الإزالة التى تتم بالمراكز والقرى، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض، مشيرا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التى بدأت يوم السبت الماضى، بالمرحلة الأولى وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية فى المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.

ووجه جمال نور الدين الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة، بمتابعة المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد.