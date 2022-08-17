محافظ بنى سويف يزور هيئة الطرق والكبارى لبحث المشروعات الجارى تنفيذها

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات فى قطاع الطرق والكبارى، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم شبكة الطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.





جاء ذلك خلال زيارته اليوم لفرع هيئة الطرق والكبارى، حيث كان فى استقباله المهندس طارق يوسف الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بمحافظة بنى سويف بالهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة سير العمل بوحدات الجهاز التنفيذى خاصة فى القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية.

واستعرض محافظ بنى سويف، الموقف التنفيذى وسير الأعمال فى مشروع إنشاء كوبرى محور الفشن الحر على النيل، وطريق دمو - بنى سويف - الفيوم والمرحلة الثانية من مشروع كوبرى الميمون على الطريق الزراعى (فى الاتجاه الغربى اتجاه بنى سويف)، كوبرى الميمون، كوبرى الواسطى، كوبرى مزلقان الواسطى، كوبرى مشاة مزلقان المديرية، طريق السادات بمدينة بنى سويف، والمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى حياة كريمة، وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها بدائرة المحافظة.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء المتفق عليها، وتسريع وتيرة الأعمال، لاسيما وأن المشروعات الجارى تنفيذها تمثل أهمية حيوية ضمن المشروعات التى تنفذها الدولة فى إطار خطتها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين.

ووجه المحافظ مسؤولى القطاع بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقة مراحل الرصف للمواصفات لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقا للشروط الهندسية والفنية، والوقوف على المعوقات أولا بأول لسرعة تذليلها؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة؛ موجها بإعداد تقارير يومية تتضمن نسب التنفيذ؛ والمعوقات التى تواجه سير العمل لسرعة تذليلها.