غدا.. معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب الثانوية العامة

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى عن استقبال معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، غدا الخميس، طلاب المرحلة الثانية من الناجحين فى الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، وفقا للجدول الزمنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالى.
ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى 22 أغسطس الجارى للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60 %، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة58.05 %.
وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق بالجامعة، إلى جانب وجود متخصصين من مركز المعلومات لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب للتسجيل بصورة صحيحة.
وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات والمجهز بـ 20 جهازا للحاسب الآلى، ومعمل التطوير 2 بقاعة المؤتمرات والمجهز بـ 18 جهازا للحاسب الآلى بمقر الجامعة بقنا، كما تم تخصيص معمل حاسب آلى بمقر كلية التربية بالغردقة بـ 20 جهازا.
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