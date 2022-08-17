ضوابط موسم العمرة الجديد لكل التأشيرات.. والسيدات دون محرم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشملت التأشيرات المسموح لها بالعمرة وفقا لوزارة الحج السعودية على النحو التالى: السياحة لأداء العمرة، والزيارة للمقيمين بالمملكة، وحاملى تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وحاملى تأشيرة المملكة المتحدة "بريطانيا"، وتأشيرة الزيارة العائلية، والزيارة الشخصية.

ويوضح الإنفوجراف ضوابط موسم العمرة الجديد:

وهناك 3 أنواع من التأشيرات بالمملكة يمكن الحصول عليها؛ وهى: تأشيرة عند الوصول، والتأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة عن طريق السفارة السعودية فى جميع البلدان.