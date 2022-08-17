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جدة - نرمين السيد - وشملت التأشيرات المسموح لها بالعمرة وفقا لوزارة الحج السعودية على النحو التالى: السياحة لأداء العمرة، والزيارة للمقيمين بالمملكة، وحاملى تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وحاملى تأشيرة المملكة المتحدة "بريطانيا"، وتأشيرة الزيارة العائلية، والزيارة الشخصية.
ويوضح الإنفوجراف ضوابط موسم العمرة الجديد:
وهناك 3 أنواع من التأشيرات بالمملكة يمكن الحصول عليها؛ وهى: تأشيرة عند الوصول، والتأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة عن طريق السفارة السعودية فى جميع البلدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضوابط موسم العمرة الجديد لكل التأشيرات.. والسيدات دون محرم (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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