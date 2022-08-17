تشكيل الأهلى .. محمد محمود وميدو نبيل أساسيان وحسام حسن فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:28 مساءً - أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق‏ لمباراة إيسترن كومباني التي تنطلق بعد قليل على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏علي لطفي في حراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدفاع، وكريم فؤاد ومحمد فخري ومحمد أشرف وميدو نبيل في الوسط، ومحمد محمود وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وصلاح محسن ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر وأحمد سيد عبد النبي ومحمد نصير.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر ‏المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في ‏المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي‏ we‏ السلام.‏