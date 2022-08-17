عاجل- تحديد الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية.. 82% للطب و68% للهندسة

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، وجه أعضاء المجلسين خالص التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

كما وجه أعضاء المجلسين الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده المتميزة فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة الماضية، مهنئين سيادته بمناسبة توليه مهام وزارة الصحة والسكان.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن وزير التعليم العالى أشار فى الاجتماع إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافدا مهما من روافد منظومة التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى المصرى، مشيدا بما حققته هذه الجامعات من تقدم فى التصنيفات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أن وزير التعليم العالى أكد خلال الاجتماع أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تشهد مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أن الوزير أشار إلى بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة العام الدراسى الجديد 2022 -2023، فضلا عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولى للجامعات المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير وجه باستمرار الجامعات فى المشاركة المجتمعية، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية والندوات التثقيفية، والفعاليات والأنشطة المختلفة.

كما وجه الوزير بأهمية استمرار جهود الجامعات استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمبانى، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية.

وأعلن المتحدث الرسمى للوزارة أن المجلسين وافقا على تحديد الحد الأدنى للقبول الذى يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكافة التخصصات بكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

المجموعة (أ) تشمل جامعات:

جامعات خاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية فى مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر، الصالحية الجديدة، الحياة). جامعات أهلية: (المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية فى مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قنا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بنى سويف الأهلية).

المجموعة (ب) وتشمل جامعات: (الجلالة، العلمين الدولية).

المجموعة (ج) وتشمل جامعات: (سيناء بفرعيها، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

المجموعة (د) وتشمل جامعة: (الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة).