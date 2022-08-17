محافظ قنا يستقبل وفد جامعة طنطا لبحث تقديم القوافل الطبية

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الأربعاء، وفد من جامعة طنطا، لمتابعة تنفيذ القافلة الطبية الموسعة بمستشفى قنا العام والوحدة الصحية بقرية أبودياب غرب بمركز دشنا ومستشفى الشرقى بهجورة بمركز نجع حمادى، والتى تنفذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وكلية الطب بجامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا.





وأكد محافظ قنا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية فى مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك تحت إشراف الأساتذة المختصين بكلية الطب جامعة طنطا، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة قنا وجامعة طنطا من أجل وصول القوافل الطبية للفئات الأكثر احتياجا. ومن جانبه، عبر نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وخدمة المجتمع محمود سليم عن سعادته بتقديم الخدمات الطبية لأهالى محافظة قنا مؤكدا انه يجرى التنسيق مع مديرية الصحة بقنا لتنظيم قوافل طبية نوعية فى عدد من التخصصات الدقيقة مثل جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والقلب.

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