جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، معربا عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يهنئ المستشار عادل عزب لتعيينه رئيسا لمجلس الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.