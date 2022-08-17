مراجعة موقف الأحوزة العمرانية والتجمعات الخاصة بالمدن والقرى فى مطروح

جدة - نرمين السيد - التقى محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأربعاء، المهندس أسامة زعيتر مدير عام المركز الإقليمى التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والذى يزور المحافظة خلال الفترة من 15 حتى 18 من أغسطس الجارى؛ لمراجعة موقف الأحوزة العمرانية والتجمعات الخاصة بالمدن والقرى مع البيان الصادر من وزارة التنمية المحلية.





وأعرب المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم - عن ترحيبه بمدير المركز الإقليمى للتخطيط العمرانى على أرض محافظة مطروح؛ مثمنا دور المركز فى مراجعة موقف الأحوزة العمرانية والتجمعات الخاصة بالمدن والقرى؛ للإسراع فى الانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجى للمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن ورش العمل تعقد يوميا خلال تلك الفترة بحضور رؤساء المراكز ورؤساء القرى ومديرى الإدارات الهندسية ومديرى الإدارات الزراعية بكل مركز ومسئول حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة؛ ومدير المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية؛ لمراجعة موقف الأحوزة العمرانية والتجمعات الخاصة بالمدن والقرى؛ وتختتم الورش أعمالها غدا الخميس.

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