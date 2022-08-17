محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى بشائر الخير ويلتقى الوافدين

وذكر - بيان صادر عن محافظة الوادى الجديد اليوم - أن المحافظ التقى بالقاطنين الجدد واستمع لمطالبهم؛ موجها بعمل طريق ترابى لخدمة الأهالى بعيدا عن الطريق السريع؛ وسرعة الانتهاء من طرح المحال التجارية للراغبين؛ وحصر الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة لتوزيعهم على المدارس وتوفير حافلة لنقلهم ذهابا وإيابا.
كما وجه الزملوط؛ بإقامة 100 منزل إضافى للتوسع فى مشروع الجذب السكانى واستيعاب الإقبال.
من ناحية أخرى تفقد الزملوط شتلات التوت بمزرعة مؤسسة التكافل الاجتماعى بجوار قرى بشائر الخير؛ والتى تستهدف زراعة 7 أفدنة بـ 14 ألف شتلة ضمن المبادرة الرئاسية لتوطين زراعة التوت وصناعة الحرير فى مصر موجها مديرية التضامن الاجتماعى بتوزيع الإنتاج مع الحوامل المعدة لتربية دودة القز مجانا على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة ( الأسر المنتجة).
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