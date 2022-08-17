حكومة السودان تؤكد اهتمامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة تشاد

جدة - نرمين السيد - أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، اهتمام الحكومة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع دولة تشاد وتطوير حركة التجارة بين البلدين وتفعيل سبل التعاون فى مجال الموانئ.





ووعد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالسودان خلال لقائه بمكتبه اليوم وزير المياه التشادى، عليوعبد الله إبراهيم- بتيسير اجراءات التخليص الجمركى وكل القضايا التى تيسر للجانب التشادى فرص الاستفادة من الموانئ السودانية. وأعرب عن أمله فى ربط البلدين بطريق سكك حديدية وأكثر من طريق برى بهدف الانفتاح على غرب إفريقيا وتوظيف الموانئ السودانية لحركة التجارة الخارجية فى إفريقيا وربطها بالعالم الخارجى بما يحقق مصالح كل الأطراف، كما وعد الوزير التشادى بالسعى لإنشاء منطقة حرة لدولة تشاد لتسهيل حركة تجارتها الخارجية عبر السودان. من جانبه أوضح وزير المياه التشادى أن زيارته للسودان تستهدف بحث سبل التعاون فى مجالات المياه والتجارة الخارجية وفرص الاستفادة من الموانئ السودانية وتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين بما يعزز العلاقات الراسخة بين الشعبين الشقيقين .

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