عاجل- بتوجيه من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات إغاثية إلى السودان (صور)

جدة - نرمين السيد - أرسلت مصر مساعدات إغاثية عبر جسر جوى لجمهورية السودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوى الذى امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان.





يأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن. وأقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين. وتؤكد المساعدات عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

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