محافظ قنا: حريصون على تطبيق الكفاءة والشفافية فى اختيار القيادات الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، حرص المحافظة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة فى اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، لجنة إختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة. وأشار محافظ قنا، فى بيان، إلى الإعلان عن مسابقة لشغل وظيفة مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، حيث بلغ عدد المتقدمين لشغل الوظيفة عشرة متقدمين، لافتا إلى أنه تم إجراء اختبار تحريرى للمتقدمين فى الحاسب الآلى ومقابلات شخصية لإختبار الأنسب من بينهم، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذى بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التى تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإدارى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة.

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