الرعاية الصحية: نجاح جراحتين دقيقتين لأول مرة من نوعهما بمستشفى فايد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحتين دقيقتين، لأول مرة، من نوعهما بمستشفى فايد التخصصى، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن العملية الأولى شملت نجاح فريق أطباء جراحة العظام بمستشفى فايد التخصصى فى إجراء عملية لإعادة بناء رباط صليبى أمامى بالركبة عن طريق المنظار الجراحى لشاب يبلغ من العمر 27 عاما، كان يعانى من قطع بالرباط الصليبى الأمامى وعدم ثبات فى مفصل الركبة إثر تعرضه لإصابة بها.

وأضافت، أنه تمت العملية بنجاح للمريض، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية "المنظار الجراحى"، على يد نخبة من أمهر الأطباء بالمستشفى، تضم كلا من د. محمد مرسى، استشارى جراحة العظام، د. عمر محمد، أخصائى جراحة العظام، د. محمد عبدالعليم، استشارى التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى، وتحت إشراف د. على حمودة مدير المستشفى.

وتابعت الهيئة، أن العملية الثانية هى نجاح فريق الجراحة العامة بالمستشفى فى إجراء عملية فتق إربى لطفل رضيع عمره 7 شهور، كان قد تم إدخاله إلى قسم الطوارئ وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، تبين أنه يعانى من فتق إربى أيمن، وعليه تقرر إجراء العملية الجراحية للطفل لإصلاح الفتق الإربى.

وأضافت، أنه تمت العملية بنجاح للطفل، واستقرت حالته الصحية، على يد فريق من أمهر الأطباء بمستشفى فايد التخصصى، وهم د. إبراهيم فوزى، استشارى الجراحة العامة، د. محمد عبدالعليم، مدير قسم العمليات، د. أحمد ربيع، أخصائى التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى، وتحت إشراف د. على حمودة مدير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى فايد التخصصى، والمنضمة حديثا لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، مشيرا إلى أنها أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالمحافظة.

وتابع، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سريرا منها "12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة، 3 للعزل، 4 للغرف الفندقية، 7 للعناية المركزة، 5 للرعاية المتوسطة، 10 للإفاقة، 12 للحضانات، 5 لتعقيم حضانات ومخزن حضانات معقمة"، بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية، 4 غرف للعمليات، 2 غرفة للولادة الطبيعية، 20 كرسيا وسرير للغسيل الكلوى.

واستكمل، أن المستشفى تضم 4 أجنحة مختلفة "الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، الغسيل الكلوى"، بالإضافة إلى 7 أقسام "إقامة المرضى، الإدارة، المعامل، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات، الحضانات، الاجتماعات"، إلى جانب غرف المغسلة والتعقيم.