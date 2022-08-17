رئيس الوزراء يتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار الاستراتيجية المتكاملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:28 مساءً - خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة.

ونوه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى جهود التعاون والتنسيق التى تمت مع عدد من الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من تصميم عدد ٧ مشروعات كمرحلة أولي من تنفيذ الاستراتيجية، والبدء في تنفيذ عدد ٣ مشروعات منها، من خلال بروتوكول بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمناطق الشاطبي، وكليوباترا، ومنطقة لوران، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٦٠ مليون جنيه.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تتضمن العمل على الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب سطح مائي مباشرة، حيث ترجع أهمية الفصل الجزئي لشبكات الأمطار وشبكات الصرف الصحي إلى أنها أقل في التكلفة من الفصل الكامل للشبكات الذي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، كما أن تنفيذ الفصل الجزئي للشبكات سوف يستغرق وقتا أقل، ولن يحتاج إلى أعمال حفر وإنشاءات في الشوارع الضيقة التي سوف يتم صرف الأمطار منها عن طريق الجريان السطحي وربطه بأقرب نقاط لشبكة الأمطار المستقلة، ومنها إلى نقاط التجميع والتخلص.

وأشار إلى أنه بناء على التقديرات الأولية يمكن لمنظومة الفصل الجزئي أن تستوعب حوالي 30- 40 % من كمية الأمطار على المدينة، وبذلك سوف تساهم بشكل مباشر في تخفيف أحمال مياه الأمطار عن مكونات شبكة الصرف الصحي وملحقاتها وخاصة محطات الرفع الحالية، وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وزيادة طاقتها الاستيعابية لخطوط الشبكة ومحطات الرفع، كما أنه من المتوقع المساهمة بشكل مباشر في حل مشاكل حوالي 45 موقعا لتجميع مياه الأمطار داخل المدينة من إجمالي 106 مواقع طبقا للبيان الوارد من إدارة مرور الإسكندرية.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى الاهتمام بتكامل محاور استراتيجية إدارة الأمطار بالمحافظة لتشمل المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي أو المناطق التي تم ضمها للحيز العمراني عن طريق توجيه الحملة الميكانيكية من بدالات وعربات للتعامل مع هذه المناطق لحين الانتهاء من المخطط التفصيلي، ودراستها طبقا لمنظومة الصرف الصحي المقترحة.

وأضاف المحافظ أن الاستراتيجية اهتمت بدراسة الحلول الهندسية المناسبة لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار بالطريق الصحراوي والدائرى ومحور التعمير، وذلك فى إطار المخطط العام لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، إلى جانب دراسة البدائل المقترحة لكيفية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وعدم إهدارها.