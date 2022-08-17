محافظ أسوان يشيد بالأنشطة والبرامج الثقافية داخل مختلف المراكز والمدن

من جانبها، أكدت نجوى سيد مدير عام الثقافة بأسوان، فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه خلال الأسبوع الحالى شهدت قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية منها تنظيم ورشة فنية للرسم الحر بمكتبة أبوالريش للطفل والشباب، بجانب تنظيم محاضرة ثقافية بعنوان الصدق وحسن الخلق والأمانة من صفات المؤمن ضمن برنامج الدعاة بالتعاون مع الأزهر وبمشاركة 20 من المستفيدين، بجانب تنظيم حوار مفتوح ومناقشات ثقافية حول الكتابات السردية بنادى الأدب وذلك بقصر ثقافة أسوان، فضلا عن تنظيم محاضرة بعنوان السلم الموسيقى، وورش فنية وتدريبية بمجالات الخزف وإعادة تدوير المخلفات البيئية؛ وأيضا تنظيم ورشة تثقيفية بعنوان أعرف شخصيتك من رسمتك استفاد منها 20 طفلا ضمن نادى المستكشف الصغير وذلك بقصر ثقافة العقاد.
وأوضحت أنه تم أيضا تنظيم محاضرة بعنوان معالجة مشكلة الهجرة الغير شرعية بقصر ثقافة كوم أمبو، بالإضافة إلى تنظيم ورشة فنية لتنمية مهارات كتابة القصة القصيرة ضمن نشاط نادى الأديب الصغير ببيت ثقافة إدفو.
وشهد قصر ثقافة توشكى تنظيم ورشة للحكى بعنوان الفيتامينات والمعادن وأيضا محاضرة بعنوان النوبة بين الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى تنظيم أمسية شعرية وغنائية بمكتبة الشطب بدراو؛ بجانب تنظيم محاضرة بعنوان فن قياس الجودة وذلك ببيت ثقافة كلابشة.
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