مدبولى: ما تحقق فى الموانئ المصرية نقلة نوعية تلبى متطلبات المستقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى، أنه تابع اليوم عددا من المشروعات فى المجالات الخدمية، والتى ينفذها رجال الهيئة الهندسية بالتعاون مع المنطقة الشمالية، وتم رؤية التطوير الكبير الذى يتحقق، مؤكدا حرص الحكومة، برغم كل التحديات ـ على مواصلة هذا المشروع، الذى يتم اعتباره مشروع القرن الحادى والعشرين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته المطولة بمينائى الدخيلة والإسكندرية، مستعرضا عددا من المؤشرات التى تعكس حجم التطور الذى تحقق فى منظومة الموانئ والتجارة الخارجية بمصر، بتوجيه من الرئيس السيسى.

ولفت مدبولى إلى أن الموانئ المصرية كانت متقادمة، فالأرصفة أطوالها كانت غير كافية، كما أن الأعماق لم تكن تناسب السفن العملاقة، ولكن كان التحدى الأكبر هو المنظومة التى يحدث من خلالها التخليص الجمركى ومعامل الفحص والاجراءات البيروقراطية التى تؤثر على أداء الموانئ.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة، لافتا إلى أن ما تحقق يمثل بكل المقاييس نقلة نوعية فى الموانئ المصرية تلبى متطلبات المستقبل، حيث أوضح أنه تم إنشاء عدد من المبانى الجديدة بمينائى الدخيلة والإسكندرية، تم تفقد عدد منها اليوم، على رأسها المعامل المركزية الجديدة، والتى تضم كافة جهات الدولة التى تقوم بعمليات الفحص، والتى غدت جميعها موجودة فى هذه المعامل بالموانئ الرئيسية، بحيث أن أى شحنة تدخل أو تخرج يتم فحصها فى هذا المكان.

وأشار إلى أن الوضع السابق كان يتمثل فى أنه إذا وصلت سفينة قمح مثلا، كانت تدخل رصيف الميناء، ويتم سحب عينة، وتخرج مرة أخرى للبحر، انتظارا لنتيجة الفحص، ويتم نقل هذه العينة لمعامل فى القاهرة، ليمر أسابيع حتى يتم الفحص وتلقى النتيجة، الأمر الذى كان يفرض رسوما تدفع على هذه الإجراءات بالعملة الصعبة، كما كان من الممكن نزول شحنة أخشاب فى ميناء الإسكندرية، ليتطلب فحصها نقل العينة برا إلى المعمل الوحيد حينه لفحص الأخشاب فى دمياط، فتتحرك سيارات بالعينات إلى دمياط لفحصها ثم العودة بها.

وأضاف رئيس الوزراء أن أى حاوية كان يتم فحصها من خلال جهات فحص يصل عددها إلى مابين 12 او 14 جهة، وكانت الحاوية يتم فتحها من قبل الجهات جهة وراء أخرى، على مدار عدة أيام، ثم إعادة الحاوية بعد كل فحص، مشيرا إلى أن المنظومة كانت لذلك عقيمة، لا يمكن قبول وجودها فى الموانئ المصرية، وكان متوسط الإفراج لا يقل عن 3 أسابيع، بينما كان يبلغ فى الموانئ العالمية 3 أيام فقط.

ونوه إلى أنه تم العمل من خلال الوزراء المعنيين، وتنفيذ تطوير شامل وخاصة توجيه الرئيس السيسى، بأن يكون فى كل ميناء من الموانئ الرئيسية مجمع للمعامل، كالذى تم تفقده اليوم، لتوفير الجهد والتكلفة، لافتا إلى زيارة اليوم لميناء الإسكندرية شملت مبنى الفحص المشترك، والذى يشهد تجميع كافة الجهات التى ستفحص الحاوية، بحيث يتم فحصها فى وقت واحد.

وحول زيارته لمينائى الدخيلة والإسكندرية اليوم، لفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة شهدت تفقد المشروع العملاق بإنشاء عدد من الأرصفة الجديدة بالمينائين، الى جانب محطة الصب الجاف، والأرصفة العظيمة 55 و62 بميناء الإسكندرية، التى ستشكل نقلة نوعية فى الميناء، وستدار بأحدث ما وصلت إليه الأنظمة الالكترونية، والأوناش الحديثة، وستعمل هذه المنظومة بالكامل بنهاية هذا العام.

وأشار إلى أن منظومة الموانئ تشهد تطويرا كاملا، يتمثل أيضا فى منظومة الافراج المسبق عن الشحنات، والتى تضمن إنهاء الإجراءات من نافذة واحدة، بهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا يستثمر موقع مصر المميز، من خلال منظومة جديدة تنشأ الى جانب رفع كفاءة الموانئ القائمة، بحيث يصبح لدينا منظومة حديثة، ويتم تعزيز المنظومة من خلال العديد من مذكرات التفاهم والعقود التى يتم توقيعها مؤخرا، مع عدة شركات للاستفادة من هذه الأرصفة الجديدة والمطورة وإدارتها، لافتا إلى أنه لولا هذه المشاريع ما كان هناك وجود لهذه الشركات فى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مر خلال الزيارة على ميدان "محطة مصر"، لمشاهدة سير العمل فى تطويره، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطويره خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا كذلك إلى ما تم تنفيذه فى إطار إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين، إلى جانب ما يتعلق بتنظيم لحركة المشاة والسيارات، وأعمال تنسيق الموقع للحديقة المركزية، والتى يتم العمل عليها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أعمال التطوير الجارى تنفيذها بحلقة السمك التاريخية، مشيرا إلى أنه يتم إقامة حلقة جديدة بالكامل، تصل إلى أربعة اضعاف طاقة الحلقة القديمة، سعيا لاستيعاب مختلف التجار والباعة للسمك، داخل المبنى الجديد، على أن يتم تحويل المبنى القديم التاريخى للحلقة إلى مجموعة من المطاعم تخدم أهالى وزائرى المحافظة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير لمبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية "مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى"، إنما يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مختلف مقار المحاكم على مستوى الجمهورية، مضيفا: كنت اتأمل الوضع الذى آل إليه هذا المبنى التاريخى خلال الفترة الماضية، والتى شهدت العديد من الأحداث، وما صاحب ذلك من تعد على هذا المبنى المهم، قائلا: "تم إعادة ترميم وتطوير مبنى المحكمة على أعلى مستوى، ورده إلى ما كان عليه خلال القرن الـ19"، مشيرا فى هذا الصدد إلى جهود النيابة العامة، وخاصة ما يتعلق بملف التحول الرقمى والخدمات المقدمة من خلال مجمعات الخدمات الالكترونية للمواطنين، التى يتم تقديمها من خلال النيابة العامة، تيسيرا على المواطنين، منوها إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوسع فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أهمية استمرار متابعة ما يتم افتتاحه وتشغيله من مشروعات، سعيا للتحقق من إدارة وتشغيل تلك المشروعات طبقا لما هو مستهدف من تنفيذها، وخاصة ما يتعلق بمشروعات الموانئ، التى يشارك فى تشغيلها مع الدولة مجموعة من شركات القطاع الخاص.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات المرحلة الأولى نهاية العام الجارى، لافتا إلى حجم التحديات التى تواجه عمليات تنفيذ تلك المشروعات فى الظروف العالمية الحالية، قائلا: "سيتم فور الانتهاء من المرحلة الأولى البدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تلك المشروعات"، كاشفا عن أنه جار ترتيب زيارة لاحدى محافظات الصعيد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة بها.