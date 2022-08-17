محمود حسونة مستشارا إعلاميا لوزير التعليم

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار عمل محمود حسونة، مستشارا إعلاميا للوزير، ومنسقا للمكتب الإعلامى بالوزارة.





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