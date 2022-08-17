عاجل- موعد إغلاق باب التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم إغلاق باب التسجيل لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر التى تشترط هذه الاختبارات بعد غد الجمعة، وذلك فى ضوء تعليمات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.





وأكد الشربينى - فى بيان اليوم الأربعاء - ضرورة تسجيل الطلاب، الناجحين فى الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثانى، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها قبل إغلاق باب التسجيل، مشيرا إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى.

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