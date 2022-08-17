محافظ الشرقية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز أولاد صقر

جدة - نرمين السيد - بدأ المحافظ جولته، وفقا لبيان صحفى، بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بكورنيش المدينة على مسافة 1.5 كم والمقامة على مرحلتين بتكلفة إجمالية 4.8 مليون جنيه لإعادة الوجه الجمالى والحضارى المدينة وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

كما تفقد المحافظ الطريق الدائرى تجاه الدقهلية بطول 1 كم لربط المدينة بقرى بنى عبيد ودكرنس وميت فارس وصدقة والسمارة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق من الاتجاهين لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة فضلا عن توفير الوقت والجهد.

كما تفقد أيضا كوبريين بوسط المدينة بطول 25 مترا وعرض 14 مترا لكل منهما وبتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه وذلك بعد الانتهاء من أعمال إنشاءهما ودخولهما الخدمة الفعلية لربط المدينة ببعضها، مشيرا إلى أن المحافظة جادة فى استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

كما تابع محافظ الشرقية انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى بالمدينة للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين موجها بحسن التعامل معهم والتفاعل السريع مع طلباتهم وشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مختتما الجولة بتفقد عدد من شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين والاطمئنان على رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية.