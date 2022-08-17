مدبولى يتابع تنفيذ مشروعات إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومرافقوه، ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة.





ونوه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى جهود التعاون والتنسيق التى تمت مع عدد من الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من تصميم 7 مشروعات كمرحلة أولى من تنفيذ الاستراتيجية، والبدء فى تنفيذ عدد 3 مشروعات منها، من خلال بروتوكول بين شركة الصرف الصحى بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمناطق الشاطبى، وكليوباترا، ومنطقة لوران، بتكلفة تقديرية تصل إلى 160 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تتضمن العمل على الفصل الجزئى لشبكات الأمطار والصرف الصحى فى بعض المناطق والصرف على أقرب سطح مائى مباشرة، حيث ترجع أهمية الفصل الجزئى لشبكات الأمطار وشبكات الصرف الصحى إلى أنها أقل فى التكلفة من الفصل الكامل للشبكات الذى يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، كما أن تنفيذ الفصل الجزئى للشبكات سوف يستغرق وقتا أقل، ولن يحتاج إلى أعمال حفر وإنشاءات فى الشوارع الضيقة التى سوف يتم صرف الأمطار منها عن طريق الجريان السطحى وربطه بأقرب نقاط لشبكة الأمطار المستقلة، ومنها إلى نقاط التجميع والتخلص.

وأشار إلى بناء على التقديرات الأولية يمكن لمنظومة الفصل الجزئى أن تستوعب حوالى 30- 40% من كمية الأمطار على المدينة، وبذلك ستساهم بشكل مباشر فى تخفيف أحمال مياه الأمطار عن مكونات شبكة الصرف الصحى وملحقاتها وخاصة محطات الرفع الحالية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحى وزيادة طاقتها الاستيعابية لخطوط الشبكة ومحطات الرفع، كما أنه من المتوقع المساهمة بشكل مباشر فى حل مشاكل حوالى 45 موقعا لتجميع مياه الأمطار داخل المدينة من إجمالى 106 مواقع طبقا للبيان الوارد من إدارة مرور الإسكندرية.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى الاهتمام بتكامل محاور استراتيجية إدارة الأمطار بالمحافظة لتشمل المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحى أو المناطق التى تم ضمها للحيز العمرانى عن طريق توجيه الحملة الميكانيكية من بدالات وعربات للتعامل مع هذه المناطق لحين الانتهاء من المخطط التفصيلى، ودراستها طبقا لمنظومة الصرف الصحى المقترحة.

وأضاف المحافظ أن الاستراتيجية اهتمت بدراسة الحلول الهندسية المناسبة لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار بالطريق الصحراوى والدائرى ومحور التعمير، وذلك فى إطار المخطط العام لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، إلى جانب دراسة البدائل المقترحة لكيفية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وعدم إهدارها.