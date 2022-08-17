رضا حجازي: لن يتم إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 05:22 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بشأن ما يثار حول إعادة تقدير أوراق إجابة "البابل شيت" لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا ملتزمون بإعمال القانون، وفي هذا الإطار يتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة نظرًا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضح الوزير، أنه تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول بالاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت"، وكذا نموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكد الوزير على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

وأوضح الوزير، أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة "البابل شيت" الخاصة بالدور الثاني إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.