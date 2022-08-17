السكة الحديد تكشف حقيقة انفجار برميل داخل محطة مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 05:22 مساءً - أصدرت هيئة السكة الحديد بيانًا إعلاميًا اليوم بشأن ما نشرته بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان انفجار برميل داخل محطة مصر

حيث أكد بيان الهيئة أن ما حدث ليس انفجارا لأحد البراميل داخل المحطة وأن كل ماحدث أنه أثناء قيام أحد عمال شركة النظافة بفتح برميل صاج فارغ بطريق الخطأ الساعة 15.15 علي رصيف رقم واحد داخل محطة مصر مما أدى إلى حدوث صوت قوي (فرقعة) لتفريغ ضغط الهواء وعلى الفور تم تحرك قيادات الهيئة والأجهزة المعنية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه العامل والتحفظ عليه.

وتؤكد الهيئة أنه لم يتم حدوث أي اصابات أو خسائر ولا أي تأثير على حركة القطارات والحركة طبيعية داخل المحطة .

وتهيب هيئة السكك الحديدية بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص السكة الحديد والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية حتى لاتتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.