التنمية المحلية: الحالة الصحية للوزير مستقرة تماما

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية هشام آمنة، مستقرة تماما، ومن المقرر خروجه من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، فى تصريحات اليوم، إن باقى المصابين من الحراسة والسائقين جميعهم يتبقون فى الرعاية الصحية اللازمة فى مستشفى العلمين الجديد وسيتم خروج جزء منهم خلال الساعات القادمة. وأشار قاسم، إلى أن المسئولين والقيادات بالوزارة، ومسئولين من البرلمان، أجروا زيارة هشام آمنة بمستشفى العلمين النموذجى للاطمئنان على حالته الصحية. وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مرورى أمس الثلاثاء، بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونقل آمنة إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث خضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وتلقى العلاج اللازم.

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