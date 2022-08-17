مدبولى: مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية ينمى العائد الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الإسكندرية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد الشريف محافظ الاسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر.





وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذى يقوم على زيادة العائد الاقتصادى لحلقة السمك، وتطويرها بشكل حضارى، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمبانى الحلقة التاريخية، على النحو الذى يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.

من جانبه أشار محافظ الإسكندرية إلى أن المشروع يستهدف الارتقاء بحلقة الأسماك مـن خلال إيجاد مشروع تنموى يتناسب والقيمة الحضارية والاقتصادية للموقع، ينظم حركة العمل، ويحقق عائدا اقتصاديا خلال مدى زمنى عامين ونصف، وكذا درء المخاطر البيئية الحالية والناتجة من العمل العشوائى بحلقة الأسماك، فضلاً عن توفير فرص عمل متميزة بالموقع، بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة تتناسب واحتياجات التجار والصيادين، مثل: ثلاجات للأسماك، ومنافذ بيع متميزة، وغيرها.

وأضاف محمد الشريف أن فكرة هذا المشروع تقوم على استغلال القيمة التاريخية والتراثية لمبنى حلقة السمك التراثى وكذلك تنشيط السياحة الداخلية والخارجية طوال ساعات اليوم، للاستمتاع بهذا المحيط التاريخى، وبناء عليه تم عمل امتداد للمبنى القديم ليكون مقراً لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة وعلى مساحة أكبر، واضافة محلات تجارية لخدمة المواطنين، ومطاعم فاخرة فى الأدوار العليا ترى البحر من عدة جوانب، واستخدام سطح المبنى الجديد كمطاعم مفتوحة ذات رؤية مميزة للبحر، وتوفير مناطق لبيع الجملة والتجزئة وثلاجات تخزين الأسماك، وتوفير أماكن ادارية لمتابعة ادارة الحلقة والمطاعم والمحلات، وكذا توفير جراجات تخدم المواطنين وزوار الحلقة.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد أبو سوسة، استشارى المشروع، حول سير العمل بمشروع التطوير، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يشمل تطوير مبنى حلقة السمك الأثرى، بالإضافة إلى إنشاء امتداد ملحق جديد للمبنى، بحيث يتكون الملحق الجديد من بدروم، وعدة أدوار مقسمة إلى مناطق لبيع الأسماك، وثلاجات لحفظ الأسماك، ومجموعة من المطاعم، بالإضافة إلى عدد من المحال، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للأعمال بالمشروع ـ على نحو تفصيلى ـ منذ بدء تلك الأعمال، وحتى الآن، والإشارة إلى أنه تم انجاز 65 % من الأعمال الانشائية.

وأضاف استشارى المشروع أن المشروع يشمل توسعة حلقة الأسماك الحالية من خلال إنشاء مبنى جديد بمساحة 2000 م 2، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مـزادات الجملة والتجزئة إليه، وكذلك ترميم المبنى التراثى، واحلال وتجديد المبنى الملحق بالحلقة الحالية، ليكونا بمثابة الذراع الاستثمارى للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوى العالى، والتى تقدم خدمات متميزة تليـق والقيمـة التراثية وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع، حيث سيضم 23 محل بيع جملة، و28 محل بيع قطاعى، و9 محال بيع خارجية، و2 من المكاتب الإدارية، ومخازن.

وتم التأكيد خلال التفقد أن مشروع توسعة وتطوير حلقة الأسماك بمحافظة الإسكندرية، هو أحد المشروعات ذات الأولوية القصـوى للمحافظة، حيث يتكامل بدوره مع عدة مشروعات تنموية بذات المنطقة، ويعتبر أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعى، على مستوى الوجه البحرى، وترتبط بوضعها الحالى ارتباطاً وثيقاً بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط وكذلك حركة مراكب الصيد، حيث تم إنشاء الحلقة عام 1834 م، وتضم مبنى أثريا مطلا على شارع قصر رأس التين، وهو منشأ منذ أكثر من مائة عام، يتم ترميمه، ومبنى ملحق يخضع للتطوير حالياً.

ويشمل المشروع أيضاً مجموعـة مـن الأعـمـال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، لوضـع آلـيـة مناسبة لنقـل الأسـمـاك مـن مـيـنـاء الصيد للحلقة.