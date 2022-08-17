القباج تستعرض برامج الحماية الاجتماعية مع وزير التنمية الكندى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كريستوفر ماكلينان، نائب وزير التنمية الدولية، ولويس موماس، السفير الكندى بالقاهرة، والدكتور عمرو لاشين مستشار الوزيرة للعمل الأهلى، والدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج "فرصة" والمهندسة نيفين عثمان مستشار الوزيرة للطفولة المبكرة وحوكمة العمل الاجتماعى ومها هلالى مستشار وزيرة التضامن للإعاقة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى تقديرها لجهود السفارة الكندية ووكالة التنمية الكندية فى دعم مجالات التنمية فى مصر ودعم مشروعات التمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى.

واستعرضت القباج خلال اللقاء برامج وأنشطة الوزارة المختلفة بما يشمل برنامج "تكافل وكرامة" وأهميته فى الاستثمار فى البشر، وبرنامج "فرصة" الذى يسعى لتأهيل الأسر لسوق العمل ومساعدتهم على التشغيل ما يؤدى إلى انتقالهم من مرحلة الاعتماد على الدعم فقط إلى مرحلة الكسب وتحسين جودة الحياة، كما استعرضت موضوعات تخص برامج الوزارة الخاصة بتعزيز حقوق النساء من الحماية من كافة أشكال العنف، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الدمج فى مجالات الحياة المختلفة.

وأوضحت القباج، أنه من خلال برنامج "فرصة"، تقوم وحدات التدريب والتوظيف التى تم استحداثها فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومع الشركات والمصانع التى تساهم فى توفير فرص عمل للراغبين فى العمل لدى الغير والذين ليس لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات خاصة، ما يتطلب تدريبهم على المهن المطلوبة، كما تم مناقشة فرص وتحديات تنفيذ المشروعات متناهية الصغر فى مصر سواء من خلال تمليك الأصول الإنتاجية أو من خلال القروض الميسرة وذات الفوائد أو من خلال الوحدات الإنتاجية الجماعية وسلاسل القيمة.

وامتد النقاش لاستعراض استراتيجية الوزارة فى العمل الأهلى فى مصر، بداية من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الذى راعى جانب الاستقلالية لمنظمات المجتمع المدنى وتعزيز قدراتهم وتنظيم عملها من خلال المنظومة الإلكترونية التى تم تطويرها لأول مرة فى مصر، ومرورا بالمؤشر المصرى لمؤسسات العمل الأهلى، وكذلك أكاديمية العمل الأهلى التى يتم العمل عليها حاليا، وصولا إلى رؤية الوزارة فى تطوير العمل الأهلى فى مصر.

وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أكدت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى المنهج الحقوقى فى التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة والذى يدعو إلى كفالة حقوقهم المتكاملة ويدعم تمكينهم ودمجهم فى المجتمع بشكل يتسم بالعدالة والإنصاف.

ومن جانبه، أثنى هارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندى على جهود وزارة التضامن الاجتماعى بشكل عام وبصفة خاصة فى مجالات التعاون الخاصة بالتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تعزيز المنهج الحقوقى فى التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير التنمية الدولية الكندى، إلى أهمية التحرك الذى يحدث فى الوقت الحالى فيما يخص حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى مجال إفراد المجال العام لمنظمات المجتمع المدنى، مشددا على أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك بين الدولتين فى كافة المجالات التى تم مناقشتها، وكذلك إمكانية نقل خبرات مصر لدول أخرى.