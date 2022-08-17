مدبولي: الرئيس السيسي يفتتح مشروع أرصفة ميناء الإسكندرية نهاية العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 04:26 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن أكبر شركات الحاويات العالمية، تأتي لتوقيع حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة نجحت الدولة المصرية في تنفيذها.

وتابع في تصريحات صحفية بمحافظة الإسكندرية: نهدف إلى أن تكون مصر مركزا إقليميا عالميا، من خلال منظومة موانئ حديثة يتم تطويرها، مشيرا إلى أن هناك أرصفة جديدة ومشروع عملاق لإنشاء أرصفة جديدة، وفى الإسكندرية هناك أرصفة 55 لـ62 ستنقل ميناء إسكندرية نقلة نوعية وستدار بأحدث الأنظمة الإلكترونية، وبنهاية هذا العام ستدخل الخدمة ويفتتحها الرئيس بنفسه قبل نهاية هذا العام.

وأوضح رئيس الوزراء، إنه تم إنشاء مجموعة معامل في موانئ الدخيلة والإسكندرية، لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، بعد أن كانت المنظومة من قبل "عقيمة".

وتابع في تصريحات صحفية من الإسكندرية، أنه تم إنشاء معمل لفحص الحاوية، بجانب المشروع العملاق لإنشاء مجموعة أرصفة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالميناء.

واطلع رئيس الوزراء خلال جولته فى أجزاء المبنى على الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مبنى جديد للمعامل الكيميائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الاسكندرية والدخيلة، حيث أشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن المبنى الجديد تم افتتاحه خلال شهر فبراير الماضى، ويضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية، وعددا من المجالات الجديدة والتي تتواجد لاول مرة في مصر والشرق الاوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات، والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالاضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء، واختبارات جودة النسيج.