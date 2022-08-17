أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا حول حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 04:25 مساءً - أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا حول حريق كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة وحادث الحريق الذي طال أمس كنيسة الدور الأرضي بها توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الـ D.V.R ، إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما.

وذكرت الكنيسة في بيانها "استدعت النيابة العامة الطفلان وأسرتيهما وتم سؤالهما وأقروا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات.

ونؤكد أن النيابة العامة قامت بواجبها مشكورة على أكمل وجه، بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث.

وسوف تبدأ إيبارشية شرق المنيا، التي تتبعها الكنيسة، فورًا في عملية الإصلاح وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبلًا.

وتناشد الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تمامًا عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة، واختتمت بيانها "حفظ الله الوطن والكنيسة من كل سوء و من كل شر".