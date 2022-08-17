رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 04:25 مساءً - مدبولي: المشروع يقوم على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك وتطويرها مع الحفاظ على القيمة التراثية لمبانيها

التطوير يتضمن توفير خدمات جديدة تتناسب واحتياجات التجار والصيادين مثل ثلاجات الأسماك ومنافذ البيع المتميزة.. واستخدام سطح المبنى الجديد كمطاعم مفتوحة ذات رؤية مميزة للبحر

خلال زيارته اليوم إلى محافظة الاسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الإسكندرية، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يقوم على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك، وتطويرها بشكل حضاري، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمباني الحلقة التاريخية، على النحو الذي يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.

من جانبه أشار محافظ الاسكندرية إلى أن المشروع يستهدف الارتقاء بحلقة الأسماك مـن خلال إيجاد مشروع تنموي يتناسب والقيمة الحضارية والاقتصادية للموقع، ينظم حركة العمل، ويحقق عائدا اقتصاديا خلال مدي زمني عامين ونصف، وكذا درء المخاطر البيئية الحالية والناتجة من العمل العشوائي بحلقة الأسماك، فضلاً عن توفير فرص عمل متميزة بالموقع، بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة تتناسب واحتياجات التجار والصيادين، مثل: ثلاجات للأسماك، ومنافذ بيع متميزة، وغيرها.

وأضاف اللواء محمد الشريف أن فكرة هذا المشروع تقوم على استغلال القيمة التاريخية والتراثية لمبنى حلقة السمك التراثي وكذلك تنشيط السياحة الداخلية والخارجية طوال ساعات اليوم، للاستمتاع بهذا المحيط التاريخي، وبناء عليه تم عمل امتداد للمبنى القديم ليكون مقراً لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة وعلى مساحة أكبر، واضافة محلات تجارية لخدمة المواطنين، ومطاعم فاخرة في الأدوار العليا ترى البحر من عدة جوانب، واستخدام سطح المبنى الجديد كمطاعم مفتوحة ذات رؤية مميزة للبحر، وتوفير مناطق لبيع الجملة والتجزئة وثلاجات تخزين الأسماك، وتوفير أماكن ادارية لمتابعة ادارة الحلقة والمطاعم والمحلات، وكذا توفير جراجات تخدم المواطنين وزوار الحلقة.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد أبو سوسة، استشاري المشروع، حول سير العمل بمشروع التطوير، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يشمل تطوير مبنى حلقة السمك الأثري، بالإضافة إلى إنشاء امتداد ملحق جديد للمبنى، بحيث يتكون الملحق الجديد من بدروم، وعدة أدوار مقسمة إلى مناطق لبيع الأسماك، وثلاجات لحفظ الأسماك، ومجموعة من المطاعم، بالإضافة إلى عدد من المحال، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروع ـ على نحو تفصيلي ـ منذ بدء تلك الأعمال، وحتى الآن، والإشارة إلى أنه تم انجاز 65 % من الأعمال الانشائية.

وأضاف استشاري المشروع أن المشروع يشمل توسعة حلقة الأسماك الحالية من خلال إنشاء مبني جديد بمساحة ٢٠٠٠ م ٢، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مـزادات الجملة والتجزئة إليه، وكذلك ترميم المبني التراثي، واحلال وتجديد المبني الملحق بالحلقة الحالية، ليكونا بمثابة الذراع الاستثماري للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوي العالي، والتي تقدم خدمات متميزة تليـق والقيمـة التراثية وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع، حيث سيضم 23 محل بيع جملة، و 28 محل بيع قطاعي، و 9 محال بيع خارجية، و 2 من المكاتب الإدارية، ومخازن.

وتم التأكيد خلال التفقد على أن مشروع توسعة وتطوير حلقة الأسماك بمحافظة الإسكندرية، هو أحد المشروعات ذات الأولوية القصـوى للمحافظة، حيث يتكامل بدوره مع عدة مشروعات تنموية بذات المنطقة، ويعتبر أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي، على مستوى الوجه البحري، وترتبط بوضعها الحالي ارتباطاً وثيقاً بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط وكذلك حركة مراكب الصيد، حيث تم إنشاء الحلقة عام 1834 م، وتضم مبنى أثريا مطلا على شارع قصر رأس التين، وهو منشأ منذ أكثر من مائة عام، يتم ترميمه، ومبنى ملحق يخضع للتطوير حالياً.

ويشمل المشروع أيضاً مجموعـة مـن الأعـمـال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، لوضـع آلـيـة مناسبة لنقـل الأسـمـاك مـن مـيـنـاء الصيد للحلقة.