مدبولى يتفقد محكمة الإسكندرية بعد الترميم: صورة المبنى تظهر مدى الدقة

جدة - نرمين السيد - تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية "مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى"، بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة الاسكندرية.





رافقه خلال التفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، وعدد من قيادات وزارة العدل.

وأكد المستشار عمر مروان، خلال الزيارة، أن وزارة العدل قامت بعملية ترميم شاملة لمبنى المحكمة، وفقاً لجدول زمنى محدد، انتهى فى شهر أغسطس 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة دور المحاكم المصرية، على النحو الذى يتناسب وقيمة القضاء المصرى العريق.

وتم عرض صورة لمبنى محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية عام 1884، وأخرى لمبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية عام 2022، حيث أشاد رئيس الوزراء بجودة الأعمال المنفذة، مؤكداً أن المقارنة بين الصورتين تظهر بجلاء، مدى دقة عملية الترميم الفنى الرائع التى حافظت على معالم المبنى العريق، ونسقه الحضارى.

وأشار الوزير إلى أن مبنى محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية تم افتتاحه فى غضون عام 1884م، ويتسم بطابع معمارى فنى فريد، يُحاكى أعرق مبانى المحاكم الابتدائية فى دول أوروبا، موضحاً أن عملية الترميم خضعت لاتباع الأساليب العلمية الحديثة، والمهارة الفنية العالية فى الحفاظ على الطابع الأثرى لمحكمة الاسكندرية الابتدائية، حتى تكون أحد معالم مدينة الإسكندرية، نظراً لموقع المحكمة الجغرافى المُتميز على شاطئ البحر المتوسط، وميدان المنشية.

وأضاف وزير العدل، أن عملية الترميم الشاملة أدت إلى إعادة مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى الحالة التى كان عليها وقت الإنشاء، موضحا أن الدور الأرضى أصبح يضم غرفة مخصصة للقاضى المشرف على مجمع محاكم أحمد عرابى، و5 قاعات مخصصة لمحكمة جنايات الإسكندرية، وقاعة مخصصة لنظر قضايا جنح المنتزه أول وثان وثالث، و3 غرف مخصصة لنقابة المحامين الفرعية، وغرفة مخصصة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة أسرة المنشية، وعدد 2 غرفة مخصصة للجان فض المنازعات، و۳ غرف مخصصة لمكتب دعم المرأة، ومكتب المساعدة القانونية.

ويضم الدور الثانى 61 غرفة مخصصة للنيابة العامة، ونيابات شرق الإسكندرية الكلية وجزئياتها، والمنتزه الكلية وجزئياتها، وغرفة مخصصة لمكتب نيابة المنتزه الكلية الرقمى، وأخرى لاستيفاء النيابة العامة.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المبنى، من بينها المكتب الرقمى لخدمات نيابة المنتزه الكلية، حيث استمع الى شرح من الدكتور محمد عبد السلام، المحامى الأول لنيابات الاسكندرية، حول الخدمات التى يقدمها المكتب، فى إطار تفعيل تحويل أعمال "النيابة العامة" لتصبح رقمية، وخاصة فيما يتعلق بخدماتها المقدمة إلى المواطنين للتيسير عليهم.