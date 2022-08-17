عاجل- بيان مهم من التعليم بشأن إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التزام الوزارة بإعمال القانون، فيما يتعلق بمطالبات البعض بإعادة تقدير أوراق "البابل شيت" لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون فإنه يتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة نظرا لبدء الطلاب فى التقديم لتنسيق الجامعات، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير، أنه تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول بالاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت" وكذا نموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقا لنماذج الإجابة المعتمدة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022، أكد الوزير على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة فى كراسة الأسئلة.

وأوضح الوزير، أنه لن يتم البدء فى تقدير أوراق إجابة "البابل شيت" الخاصة بالدور الثانى، إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهى عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التى أدت إلى هذا التعديل.

وتنطلق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022، يوم السبت الموافق 20 أغسطس الجارى وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.