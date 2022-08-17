الصحة: تقديم الإسعافات اللازمة لـ8 مصابين بحريق مستشفى البدرشين المركزى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الإسعافات اللازمة لـ 8 مصابين جراء الحريق الذى نشب منذ قليل بأحد الغرف الخالية بسكن الأطباء بمستشفى البدرشين المركزى فى محافظة الجيزة، والذى تم السيطرة عليه فى غضون دقائق محدودة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق نشب بأحد غرف سكن الأطباء الذى يتم رفع كفائته، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائى أثناء إجراء بعض الإصلاحات الكهربائية بالأجهزة، لافتا إلى أن الحريق لم يسفر عن أى اصابات مهددة للحياة. ولفت "عبدالغفار" إلى أن الإصابات تنوعت ما بين اختناقات بسيطة وحروق سطحية، موضحا أنه تم إسعاف 7 مصابين على الفور ولم تستدعى حالتهم إلى الحجز بالمستشفى، بينما تم حجز أحد المصابين تحت الملاحظة بمستشفى البدرشين المركزى، للاطمئنان على حالته الصحية، وانه تم تغيير تمركز سيارات الاسعاف بالقرب من المستشفى فور وقوع الحادث، حال الاحتياج لها.

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