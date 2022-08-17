قافلة طبية لأهالى طنطا ضمن «حياة كريمة» (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة "حياة كريمة" قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جامعة طنطا يوم 15 أغسطس الجارى لخدمة أهل مدينة طنطا بمحافظة الغربية.



جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة "حياة كريمة" قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جامعة طنطا يوم 15 أغسطس الجارى لخدمة أهل مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وشملت القافلة 14 تخصصا طبيا من أبرزهم "الباطنة والأطفال وجراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية والقلب والأوعية الدموية".

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