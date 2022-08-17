نتائج قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى 2022

جدة - نرمين السيد - وبدأ مكتب التنسيق فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.
وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلى:
الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب: 22475.
الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب: 15220.
الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب: 80063.
وبلغ إجمالى عدد الطلاب فى الشعبتين: 117758.
وأنهى مكتب التنسيق أعماله فى المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالى:
عدد الطلاب المتقدمين للشعبة العلمية: 37989
عدد الطلاب المتقدمين للشعبة الأدبية: 79209
الإجمالى: 117197.
ويتضح أن 560 طالبًا قد تخلفوا ولم يتقدموا برغباتهم خلال هذه المرحلة.
عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الأولى:
كليات جامعية الشعبة العلمية: 37747.
كليات جامعية الشعبة الأدبية: 78827.
معاهد تابعة للوزارة للشعبة العلمية: 242.
معاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية: 382.
الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.
الشعبة العلمية: 246 درجة فأكثر أى بنسبة 60%، وعدد الطلاب: 223294.
الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.05% فأكثر، وعدد الطلاب: 45908.
وإجمالى عدد الطلاب: 269202
على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتى يوم الإثنين الموافق 22/8/2022 ولمدة 5 أيام.
إجراءات العمل فى هذه المرحلة:
تم العمل فى هذه المرحلة وفقا لما يلى:
- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط.
- بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 117198 طالبًا فى المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.
- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
- سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.