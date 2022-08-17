نتائج قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى 2022

جدة - نرمين السيد - وبدأ مكتب التنسيق فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلى:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب: 22475.

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب: 15220.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب: 80063.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب فى الشعبتين: 117758.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله فى المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالى:

عدد الطلاب المتقدمين للشعبة العلمية: 37989

عدد الطلاب المتقدمين للشعبة الأدبية: 79209

الإجمالى: 117197.

ويتضح أن 560 طالبًا قد تخلفوا ولم يتقدموا برغباتهم خلال هذه المرحلة.

عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الأولى:

كليات جامعية الشعبة العلمية: 37747.

كليات جامعية الشعبة الأدبية: 78827.

معاهد تابعة للوزارة للشعبة العلمية: 242.

معاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية: 382.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

الشعبة العلمية: 246 درجة فأكثر أى بنسبة 60%، وعدد الطلاب: 223294.

الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.05% فأكثر، وعدد الطلاب: 45908.

وإجمالى عدد الطلاب: 269202

على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتى يوم الإثنين الموافق 22/8/2022 ولمدة 5 أيام.

إجراءات العمل فى هذه المرحلة:

تم العمل فى هذه المرحلة وفقا لما يلى:

- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط.

- بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 117198 طالبًا فى المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

- سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.