بالأسماء: الإفراج عن 25 محبوسا احتياطيا.. وأهاليهم يستقبلونهم بالأحضان والدموع (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:29 مساءً - أفرجت الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، عن دفعة جديد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة والأجهزة المعنية، حيث استقبل أهالى المفرج عنهم ذويهم بالزغاريد والدموع والأحضان.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى أعلن أمس الثلاثاء عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم الأربعاء.

وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.

والأسماء كالتالي :

1- أحمد محمد خلف محمود

2- محمد شعبان محمود محمد

3- محمود يسري عبد العظيم سيد

4- بسيوني رمضان محمد على

5- أمنية شعبان طلبة

6- أدهم حسن حسنين نافع

7- بيتر نشأت نعيم راغب

8- خليل عبد الحميد خليل محمد

9- طارق عزت أمين

10- مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح

11- خالد محسن سليمان أيوب

12- شادى شرف الدين عبد الحميد

13- محمود محمد محمود المخزنجي

14- مايسة عبد الفتاح عبد المجيد

15- عمرو جابر مكاوى مرشد

16 - حسام جابر مكاوى مرشد

17- يحيي عبد النواب عاشور

18- عاشور صالح حسن محمد

19- محمود خليل السيد خليل

20- أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم

21- أيمن على السيد على

22- محمد مجدي شكري عجمي

23- حسام الدين عيد محمد

24- سيد محمد عبد اللاه محمد

25- عبد الرحمن عوض عبد السلام