نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:28 مساءً - بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وفقًا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالي:

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة العلمية: 37989

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 79209

الإجمالي: 117197

وبذلك يتضح أن عدد (560) قد تخلفوا ولم يتقدموا برغباتهم خلال هذه المرحلة.

☆ عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الأولى:

كليات جامعية الشعبة العلمية: 37747.

كليات جامعية الشعبة الأدبية: 78827.

معاهد تابعة للوزارة للشعبة العلمية: 242.

معاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية: 382.

☆ الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الشعبة العلمية: 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%.

عدد الطلاب: 223294

• الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر

عدد الطلاب: 45908

• إجمالي عدد الطلاب: 269202

☆ على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتى يوم الإثنين الموافق 22/8/2022 ولمدة 5 أيام.

☆ إجراءات العمل في هذه المرحلة:

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلى:

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عـدد ( 117198 ) طالب في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح ،،،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

(أ. د. محمد أيمن عاشور)