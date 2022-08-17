مدبولى: شركات الشحن والحاويات العالمية تتسارع لتوقيع اتفاقيات مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التوجيهات الرئاسية ركزت على ميكنة الخدمات فى الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء معامل مركزية فى ميناءى الدخيلة والإسكندرية لفحص كل الشاحنات القادمة.





وأضاف مدبولى فى تصريحات عقب جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للإفراج المسبق عن الشحنات، مشيرا إلى أن أكبر شركات الشحن والحاويات فى العالم تتسارع لتوقيع اتفاقيات مع الدولة المصرية لاستغلال أرصفة الموانئ بسبب موقع مصر الاستراتيجى.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من مواقع العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها بميناء الإسكندرية، فى إطار زيارته إلى محافظة الإسكندرية اليوم.

وخلال الجولة، أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التى تخدم التجارة والنقل البحرى، من بينها إعادة تأهيل منطقة الخدمات البحرية ضمن خطة إنشاء الترسانات بالموانئ وذلك بتطوير رصيف الخدمات البحرية بزيادة طول الرصيف من 100م حتى 160 مترا؛ ليسمح باستقبال القاطرات الجديدة وتحويل منطقة الخدمات البحرية بميناء الإسكندرية إلى ترسانة متخصصة، على أعلى مستوى لبناء وإصلاح وصيانة القاطرات حتى قوة شد 70 طنا، ولبناء مختلف الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية.