عاجل.. الكنيسة: لهو الأطفال بشموع سبب حريق «الأنبا بيشوى» بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الكنيسة خلاله أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائى وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الـ D.V.R توصلت إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التى كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما.

واستدعت النيابة العامة الطفلان وأسرتهما وتم سؤالهم وأقروا بما ظهر فى التسجيلات المصورة التى ظهرت فى تفريغ الكاميرات، ونؤكد أن النيابة العامة قامت بواجبها مشكورة على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء فى التحريات أو التحقيقات التى جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم فى إجلاء حقيقة الحادث.

وتبدأ إيبارشية شرق المنيا، التى تتبعها الكنيسة، فورًا فى عملية الإصلاح وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبلًا.

وتناشد الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تمامًا عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة، حفظ الله الوطن والكنيسة من كل سوء ومن كل شر.