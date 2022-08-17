التضامن تنظم اللقاء الأول لعلماء الدين الإسلامى والمسيحى للوعى المجتمعى

جدة - نرمين السيد - شهدت وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج، بدء فعاليات اللقاء الأول لعلماء الدين الإسلامى والمسيحى نحو "ترسيخ الوعى من أجل التنمية المستدامة والحياة الكريمة"، والذى ينظمه برنامج وعى للتنمية المجتمعية بالوزارة فى إطار مبادرة "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة" والتى أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعى السيدة نيفين القباج بالتنسيق مع المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية والجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج وعى.





وشارك فى اللقاء نخبة من علماء الدين الإسلامى والمسيحى من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والذين يمثلون الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية: "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية".

ويتناول اللقاء، الذى يستمر على مدار خمسة أيام، 12 رسالة توعوية وتنموية تحت مظلة برنامج "وعى"، وتضم هذه الرسائل موضوعات متعلقة بالسلوكيات الصحية والتعليمية والاجتماعية التى تخص تنمية الأسرة بشكل عام وحماية الأطفال والنساء بشكل خاص، بالإضافة إلى موضوعات تعزز التمكين الاقتصادى، وأخرى تحث على احترام الآخر وتعزيز قيم المواطنة.

ويهدف اللقاء إلى توحيد رسائل التوعية الاجتماعية والدينية حتى تصل المفاهيم إلى المجتمع بشكل راسخ لا يشوبه أى احتمال لسوء فهم، كما يهدف اللقاء إلى إعداد قيادات مجتمعية من علماء الدين قادرة على التواصل برسائل "وعى" إلى القاعدة الشعبية بالمجتمعات المحلية وبصفة خاصة فى قرى حياة كريمة.

وتعتمد استراتيجية اللقاء على دمج الخبرات العملية مع الجانب النظرى من خلال تقديم مشاكل عملية حياتية وتمكين المشاركين من علماء الدين من الاستجابة لها بخطاب واضح متكامل، كذلك الاعتماد على أساليب التدريب التفاعلى من خلال تقديم أفلام وعصف ذهنى ومجموعات عمل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة فيفيان فؤاد مستشار برنامج وعى أن النتائج المتوقعة من هذا اللقاء هو التنسيق والتعاون مع علماء الدين الإسلامى والمسيحى المدربين على رسائل التوعية المجتمعية المتكاملة فى الفعاليات الإعلامية والميدانية لبرنامج وعى، موضحة أن الجلسة الافتتاحية شهدت نقاشات معمقة بين علماء الدين الإسلامى والمسيحى حول دور وسائل التواصل الاجتماعى التى تبث مواد الإثارة والشائعات فى تدمير الثقاقة مجتمعية، كما تم أيضًا مناقشة الفرص التى تقدمها هذه الوسائل، إذا أحسن استخدمها فى بث محتوى هادف بلغة بسيطة ووسائل جاذبة من أجل التواصل الفعال مع الأطفال والشباب بلغتهم.

وفى الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور مجدى عاشور مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتوعية الدينية أهمية الوعى، حيث إن معظم مشاكلنا المجتمعية تأتى من اللا وعى والموروثات الثقافية الخاطئة، وقد جاءت ضرورة الاستعانة بعلماء ورجال الدين للتوعية من خلال منابر علمية ودينية كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنائس المصرية.

وأشار عاشور إلى أهمية اللقاء للتعرف على الواقع من خلال المناقشات والمداخلات مع المحاضرين والمدربين فى العلوم الاجتماعية والإنسانية التى تخدم موضوعات برنامج وعى، تمهيداً لتشكيل مجموعات قادرة على العمل على أرض الواقع بما لديها من قدرة على كيفية تنزيل النصوص الشرعية على الواقع مع تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة.

وأوضح عاشور أن المتدربين من رجال الدين سيطلعون على الـ 12 قضية لبرنامج"وعى" حيث إن المؤسسات الدينية دورها هو التأهيل الصحيح وتوجيه الرأى العام نحو التوجهات الإيجابية من خلال اللقاءات والخطب والتفاعلات المختلفة، خاصة أن هؤلاء المتدربين من الشباب المتميز فى المؤسسات الدينية كلها.

وأوضح القمص رافائيل ثروت، ممثل الكنسية القبطية الأرثوذكسية، دور برامج التنمية فى الكنيسة على نشر رسائل برنامج "وعى" بطريقة ولغة تناسب كل فئة اجتماعية وعمرية على حدة، مشيرًا إلى أن الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق العشوائية هى أكثر الفئات التى يجب أن تتوجه إليها رسائل برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية.