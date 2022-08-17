وزير الأوقاف: لن نسمح لأصحاب الأفكار المتشددة بإعادة إنتاج أنفسهم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، "إننا لن نسمح لأصحاب الفكر المتشدد بإعادة إنتاج أنفسهم، وسنضرب بيد من حديد على يد أى مسئول بالأوقاف على أى مستوى يقصر فى الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف، ومع ثقتنا فى قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة".





جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة الدعوة والمساجد فى المرحلة الراهنة، وذلك فى إطار التواصل المستمر بين الوزير والعاملين بالمديريات الإقليمية. وأضاف جمعة أن مواجهة أى فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالأنشطة وتكثيف المتابعة المستمرة عليها سواء موضوع الأنشطة الدينية، أو موضوع صكوك الإطعام وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين، منوها بأن الهدف من المشروع الوصول إلى الأكثر استحقاقا من الأسر الأولى بالرعاية بكل عزة وكرامة. وشدد على ضرورة استمرار إحكام السيطرة على المساجد باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أى تقصير، ومراجعة جميع المساجد من الناحية الهندسية وعمل ما يلزم تجاهها، مؤكدا أن من يقصر فى واجبه الوظيفى تجاه المساجد إنسان غير وطنى، وأننا لن نتسامح فى أى خطأ أو تقصير يتعلق بالمساجد.

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