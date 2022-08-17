فؤاد: مصر تعطى نموذجا للدول النامية فى كيفية مواجهة المشكلات البيئية

جدة - نرمين السيد -

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزارى لمؤتمر تغير المناخ COP27، إن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا فى ظل ما نشهده من القضايا التى سيتم معالجتها والتكنولوجيات التى سيتم عرضها فى كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتى تم تنفيذها على ارض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة البيئة وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التى تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضى الزراعية وغيرها من التأثيرات، بالإضافة إلى عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التى تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت فؤاد، أن هناك العديد من الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 منها المياه، والزراعة، والطاقة، والنقل، والبترول، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقييمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول فى مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير فى تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن فى عام 2022 أصبح الأمن الغذائى والمائى قضية هامة، وجزء أساسى من المشاكل البيئية، ومن ثم تستطيع مصر أن تعطى نموذجا للدول النامية فى هذا الشان، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.

وتحدثت وزيرة البيئة، عن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات المحددة وطنيا، وأكدت أنه كان من الضرورى ربط خطة المساهمات الوطنية بخطة طموحة، حتى تكون مصر قدوة ونموذج للعالم خلال مؤتمر المناخ cop27، حيث تضمنت خطة خفض الانبعاثات أهدافا كمية محددة فى ثلاث قطاعات قطاع الكهرباء والقطاع البترولى والنقل، مضيفة أن الدولة سعت إلى رفع الطموح لزيادة الخفض لعرض ذلك على المجتمع الدولى من أجل توفير التمويل اللازم، فضلا عن المتابعة المستمرة لكل خطوة من الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن من دولة رئيس الوزارء.

وأشارت فؤاد، إلى التعاون القائم بين الوزارات استعدادا لاستضافة المؤتمر موضحة أن سامح شكرى وزير الخارجية يمثل رئيس المؤتمر، كما تمثل وزيرة البيئة المنسق الوزارى للمؤتمر ومبعوث المناخ، وأنها معنية بالتنسيق بين كل الوزارات على المستوين اللوجيستى والفنى لكل الأمور الخاصة بالمؤتمر، ومبعوث المؤتمر والمنوط بتأكيد الرسائل الخاصة بالدولة رئيس المؤتمر، والتأكيد على الموضوعات الفنية.

وأفادت وزيرة البيئة، أن لدينا تجارب كثيرة حول التفاعل مع المجتمع المدنى فى المحافظات، مشيرة إلى أن المنطقة الخضراء بالمؤتمر تم فتحها لهذه الفئة ممن لديهم أفكار ومشاريع ابتكارية، فضلا عن العمل خلال الفترة الحالية على عدد من الموضوعات لعرضها بالمؤتمر وتشمل التشجير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية، وفكرة تغير المناخ وتأثيره على الشواطئ.

وأوضحت فؤاد، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتنمية القدرات البشرية، وساعدت الكثير من الشباب فى تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم، وإلقاء الضوء على أى حدث يساهم فى خدمة البيئة كشاب يقطع مسافة كبيرة بدراجته للمساهمة فى إبراز أهمية النقل النظيف المستدام فى الحفاظ على البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك جلسة مخصصة لإفريقيا خلال الأيام غير الرسمية لمناقشة موضوعات التكيف، التخفيف، وتدوير المخلفات والوصول بنسبة تدوير ل50%من المخلفات بحلول عام 2050، كما سيتم إلقاء الضوء على مبادرة التكيف الخاصة بإفريقيا والتى أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر باريس بهدف الحصول على التمويل اللازم.

وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يخص الإجراءات التى اتخذتها الدولة لرفع مستوى الملف البيئى سياسيا، تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وأصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمجلس هو المسئول عن رسم السياسات والقرارات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما دمجت الدولة البعد البيئى فى جميع مشروعات وقطاعات الدولة، وتم العمل على إدخال بعد التغيرات المناخية فى كل القطاعات والوزرات وتدريب وتأهيل القائمين فى تلك القطاعات عليها، لافتة النظر إلى أن اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر فهى كيان مؤسسى تم تجهيزه للتحضير للمؤتمر، وهى معنية بكل الأمور اللوجيستية والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر من منطقة خضراء واتصالات وغيرها من الأمور، وتنقسم الوزارات إلى جزئين، وزارات مسئولة عن الجزء اللوجيستى وأخرى مسئولة عن الجزء الفنى.

وأضافت الوزيرة، أنه تم عمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على الرغم من أنها ليست التزاما على الدولة، مشيرة إلى أنه كان لدى الدولة المصرية رغبة فى تحديد ما سيتم عمله حتى عام 2050، مضيفة أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فيما يخص التغيرات المناخية إطلاق خطة المساهمات المحددة الوطنية فى يوليو الماضى، وتنفيذ أول حزمة من المشروعات بلغت 26 مشروعًا وطنيًا منبثقًا من الاستراتيجية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إنشاء وحدات البيوجاز وحملات التشجير وندوات التوعية فى المدارس، مشيرة إلى أن هناك أنشطة ستتم خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمعونة الأمريكية لتنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر COP27 داخل جامعة القاهرة.

وأكدت فؤاد، أن مؤتمر المناخ cop27 سيُحدث نقلة فى ملف رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ذلك هو ما حدث مع كل الدول التى استضافت مؤتمر المناخ من المكسيك والمغرب وجنوب إفريقيا وغيرهم، حيث حدث عملية تحول ورفع وعى بقضية التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، حيث نمتلك 20 مشروعًا ما بين محطات شحن ومشاريع طاقة جديدة ومتجددة، وفنادق حاصلة على النجمة الخضراء ومراكز غوص حاصلة أيضا على العلامة الخضراء كما أن هناك منظومة جديدة ومتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى مشاركة المجتمعات المحلية فى المنطقة الخضراء كالمجتمعات المتواجدة حول المحميات الطبيعية والريف المصرى، ومؤكدة أن هناك تحديًا كبيرًا لتنظيم المؤتمر فى ظل أزمة اقتصادية وضيق للوقت، ومضيفة أن هناك جهودًا كبيرة على مستوى النقل الكهربائى وأن هناك 3 مبادرات تتم بالتعاون مع وزارات النقل والكهرباء والصناعة، كما سيتم تشغيل 260 حافلة نقل جماعى بمدينة شرم الشيخ ما بين نقل كهربائى ونقل بالغاز الطبيعى ومنها ما تم تصنيعه على المستوى المحلى بجمهورية مصر العربية.